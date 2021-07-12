Выявлена истинная опасность COVID-19 для детей

Риск тяжелого заболевания и смерти от SARS-CoV-2 у детей и подростков чрезвычайно низок. Однако COVID-19 увеличивает вероятность серьезных осложнений у молодых людей с уже существующими заболеваниями и тяжелыми формами инвалидности, хотя в целом эти риски остаются низкими. Истинную опасность COVID-19 выявили ученые Ливерпульского университета, чьи статьи опубликованы в репозитории препринтов medRxiv. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Предварительные результаты одного исследования показали, что 251 молодой человек в возрасте до 18 лет в Англии был госпитализирован в реанимацию с COVID-19 в течение первого года пандемии (до конца февраля 2021 года). Это соответствует тому, что люди этой возрастной группы в Англии имеют один шанс из 50 тысяч попасть в реанимацию с COVID-19 в течение этого времени. 309 молодых людей были госпитализированы в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом, что соответствует абсолютному риску, равному одному из 38 911.

Другое исследование показало, что 25 детей и молодых людей умерли в результате заражения коронавирусом, что соответствует абсолютному риску смерти от COVID-19 в 1 из 481 тысячи человек, или примерно два на миллион.

Авторы третьего исследования показали, что только 40 процентов детей и молодых людей, у которых на момент смерти был положительный тест на COVID-19, действительно умерли от коронавируса. При этом, даже когда ученые обнаружили более высокие риски для некоторых групп с серьезными медицинскими проблемами, вероятность осложнений или смерти была меньше по сравнению с рисками, наблюдаемыми у взрослых.