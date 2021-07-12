Российский ученый раскрыл две версии происхождения коронавируса

Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение коронавирусной инфекции, однако точной определенности на данный момент нет, сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Его слова приводит РИА Новости.

«До сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение», — сказал эксперт.

Ученый отметил, что поиск исходных вариантов продолжается. Он добавил, что конспирологи напридумывали уже множество различных версий, но необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. «Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — подчеркнул Нетесов.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Они считают, что первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.