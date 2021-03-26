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Ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

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Фото: Reuters

Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд выдвинул новую версию происхождения COVID-19, заявив, что вирус появился в лаборатории китайского города Ухань. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался», — сказал ученый. По его мнению, вирус начал распространяться в сентябре 2020 года, однако телеканал отмечает, что такая версия противоречит ранее звучавшим на этот счет заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, работавший в Ухане, отмечал, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 маловероятна. Наиболее вероятным сценарием пандемии коронавируса он считает передачу людям от начального источника вируса через посредника или же прямая передача людям от носителя вируса.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Они считают, что первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.

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