Доказана эффективность «Спутника V» против опасных штаммов коронавируса

Ученые из Национального исследовательского центра имени Гамалеи, Московского государственного университета и других научных организаций России доказали эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, а также московских вариантов. Свои выводы исследователи представили в научном журнале Vaccines.

Специалисты проверили вирус-нейтрализующую активность против вариантов коронавируса, которые вызывают среди специалистов наибольшее беспокойство, сывороток крови, полученных от людей, вакцинированных Спутником V. К таким штаммам относятся классический вариант (B.1.1.7), южноафриканский вариант (B.1.351), бразильский штамм P.1 и индийские варианты линии B.1.617. Эти штаммы потенциально опасны тем, что оказываются более устойчивыми против антител, вырабатываемых в организме людей, вакцинированных различными препаратами (Pfizer и Moderna).

Кроме того, ученые испытали действенность вакцины против московских штаммов коронавируса B.1.1.141 и B.1.1.317, которые имеют мутации в рецептор-связывающем домене шипового белка.

Полученные данные указывают на отсутствие значительных различий в эффективности Спутника V против классического штамма, разновидности индийского штамма B.1.617.3 и московских штаммов. Однако ученые отметили снижение вирус-нейтрализующей активности в отношении южноафриканского штамма, бразильского штамма и разновидности индийского штамма B.1.617.2 в 3,1, 2,8 и 2,5 раза, соответственно. Как пишут авторы статьи, это снижение все равно меньше, чем сообщается в публикациях, посвященных эффективности других вакцин.