Названа доля работающих на удаленке россиян

Сейчас на удаленке продолжают работать 11 процентов россиян, большинство (51 процент) трудятся в обычном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В опросе, который проводился 18 по 28 июня 2021 года, приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT — ее отметили 24 процента респондентов. Второе место заняли начинающие карьеру специалисты и студенты (15 процентов), а за ними следуют сотрудники компаний из сферы строительства и недвижимости (10 процентов).

В пятерку российских регионов по количеству переведенных на удаленный график сотрудников в разгар третьей волны пандемии коронавируса вошли Новосибирская область и Санкт-Петербург (по девять процентов), Москва (восемь процентов), Свердловская область (шесть процентов), Московская область (четыре процента).

Ранее россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии с дистанционной формой занятости. Больше всего из «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Зарплата специалиста данного профиля с опытом работы от двух лет может составить до 300 тысяч рублей в месяц.

