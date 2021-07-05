Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке для россиян

Эксперты назвали россиянам самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Больше всего из «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Зарплата специалиста данного профиля с опытом работы от двух лет может составить до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Высокую зарплату предлагают и специалистам в IT-сфере. В частности, Backend-разработчику с опытом работы от 3 лет работодатели готовы предложить от 280 тысяч рублей в месяц, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от 2 лет — до 210 тысяч рублей в месяц. На высокий заработок может рассчитывать и менеджер по массовому подбору персонала на вахту. За самостоятельный подбор кандидатов и первичные собеседования работодатель предлагает такому специалисту до 200 тысяч рублей в месяц. На аналогичную зарплату может рассчитывать менеджер по оптовым продажам от года.

До 180 тысяч рублей предлагает транспортная компания диспетчеру с опытом работы, обладающим навыками работы с программами на ПК и ГЛОНАСС. Специалист по контекстной рекламе с опытом работы от года может получать до 130 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты назвали россиянам три профессии, которые станут самыми востребованными в России в ближайшие десять лет. По мнению специалистов, это должности медиаменеджера, коуча и молекулярного диетолога.