Россиянам назвали три самые востребованные профессии в ближайшие десять лет

Эксперты назвали россиянам три профессии, которые станут самыми востребованными в России в ближайшие десять лет. По мнению специалистов, это должности медиаменеджера, коуча и молекулярного диетолога, пишет «Российская газета».

Медиа проникают во все сферы экономики и жизни общества, поэтому профессия медиаменеджера станет особенно востребованной, заявил руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации» ВШЭ Александр Куприянов. По словам эксперта, многие представители бизнеса также стремятся открыть свое издание, хотят общаться с аудиториями в социальных сетях и продвигать там свои продукты. Минимальная зарплата медиаменеджера составляет 50 тысяч рублей, более опытные специалисты могут претендовать на оклад в 150-200 тысяч рублей.

Коучинг также является перспективным направлением работы, поскольку он связан с актуальной тенденцией — ориентацией на человека, его интересы и благополучие. Руководитель и преподаватель программы «Основы коучинга» в МГППУ Мария Гейнрихс подчеркнула, что такие специалисты не дают оценки и советы, а помогают человека найти себя и способы для достижения успеха. Средняя зарплата коучей достигает 60-70 тысяч рублей, однако на некоторых позициях можно получат и по 300 тысяч рублей.

Заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова прогнозируют, что станет востребованной и профессия молекулярного диетолога. Специалисты этой сферы подбирают своим клиентам индивидуальные схемы питания, которые основываются на молекулярном составе пищи. «Правильно составленный рацион питания помогает замедлить процессы старения, сохранить физическую подвижность и умственную активность», — подчеркивает Орлова. По ее словам, зарплата диетологов составляет от 70 до 90 тысяч рублей.

Ранее спецпредставитель Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков назвал «гарантированные» направления карьеры. По его мнению, наиболее перспективными областями являются работа с данными, логистика, медицина и туризм.