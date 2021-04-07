Перечислены оказавшиеся под угрозой исчезновения профессии. Эксперты рассказали РИА Новости, что благодаря внедрению новых технологий в будущем со стройки могут исчезнуть несколько специальностей.

В долгосрочной перспективе невостребованными могут оказаться сварщики и арматурщики, штукатуры и маляры.

Представитель одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве и Московской области «Инград» (INGRAD) заявил, что уже в обозримом будущем часть этих работ могут быть автоматизированы. «Качество литья бетона уже сейчас становится таким, что практически не требует большого объема штукатурных работ», — отметил девелопер.

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Директор департамента реализации проектов компании «Сити — XXI век» Денис Денисов в свою очередь заявил, что крупные компании сейчас стараются внедрять ряд дорогостоящих цифровых технологий. Например, применяется лазерное сканирование, дроны и другие инструменты. «Более доступные решения — это автоматизация ряда отделочных работ, например, мокрых процессов вроде штукатурки стен. Для этого применяют специальные штукатурные машины», — пояснил он.

Однако, по его словам, большинство процессов на стройке пока еще требует «высококвалифицированного ручного труда».

Принципиально новые виды техники на российских строительных площадках пока не используются, а основные строительные процессы по-прежнему не обходятся без участия человека, считает директор департамента девелопмента «А101» Павел Турков. Он добавил, что скорее можно говорить о «совершенствовании существующих средств механизации», которые могут снизить потребность в разнорабочих и «иной неквалифицированной рабочей силе».

В январе в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Сберуслуг» сообщалось, что каждый восьмой россиянин (13 процентов) считает, что профессия IT-специалиста будет самой перспективной специальностью в 2021 году. При этом 11 процентов россиян назвали программистов наиболее востребованными на рынке труда, еще 1 процент россиян упомянул разработчиков и системных администраторов.

Ранее в России назвали одну из самых перспективных современных специальностей в вузах страны. Рейтинг направлений возглавили «Медиакоммуникации», которые также связаны с традиционной журналистикой и объединяют сразу несколько сфер. В ТОП-3 списка вошли направления «Речеведческая экспертиза» и «Инженерно-ориентированная физика». В рейтинге также оказались такие перспективные направления, как «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» и «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук».