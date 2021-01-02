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Названа самая перспективная специальность в вузах России

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России назвали одну из самых перспективных современных специальностей в вузах страны. Рейтинг направлений возглавили «Медиакоммуникации», которые также связаны с традиционной журналистикой. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, «Медиакоммуникации» относятся к междисциплинарным направлениями и объединяют сразу несколько сфер. Журналисты обратились за комментариями к руководителю этой программы в НИУ ВШЭ Александру Куприянову. Эксперт рассказал, что после учебы выпускники смогут работать журналистами, продюсерами, разработчиками новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом, а также создавать документальные фильмы или музыкальные клипы.

В ТОП-3 списка вошли направления «Речеведческая экспертиза» и «Инженерно-ориентированная физика». В рейтинге также оказались такие перспективные направления, как «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение», «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», «Организация информационного производства», «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов», «Мехатроника и робототехника», «Международные отношения в Арктике», и «История России. Историко-культурный туризм».

В декабре 2020 года стало известно об увеличении бюджетных мест в российских вузах по таким направлениям, как IT, здравоохранение и подготовка учителей. Тогда власти заявили, что уже добавили более 11 тысяч мест. По планам, подобная тенденция сохранится вплоть до 2024 года.

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