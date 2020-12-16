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МГУ возглавил рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии

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Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова возглавил рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии по версии компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021.

По информации агентства, в список из 400 лучших вузов региона вошел 121 вуз России. В первой десятке, помимо МГУ, упомянуты еще четыре российских вуза. Так, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) занял третье место, Новосибирский государственный университет (НГУ) — пятое, Московский физико-технический институт (МФТИ) — девятое, Томский государственный университет — десятое.

При этом отмечается, что некоторые российские вузы ухудшили свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Кроме того, 17 российских вузов впервые вошли в рейтинг лучших, 38 — поднялись в нем. В целом, по мнению составителей рейтинга, Россия «сохраняет уверенное лидерство» в рейтинге.

Ранее МГУ стал лидером среди российских вузов по представленности в предметных рейтингах Times Higher Education. Вуз вошел в топ-100 лучших вузов мира по естественно-научному направлению и по гуманитарному профилю.

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