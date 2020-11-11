Российские вузы поднялись в международном рейтинге по медицине и наукам о жизни

Российские вузы поднялись в предметных рейтингах Round University Ranking в области медицины и наук о жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов рейтинга.

Так, в 2014 году Россия занимала 14 место в рейтинге по наукам о жизни и 21-е — по медицине. В 2020 году российские вузы заняли 4-е и 7 места соответственно.

Кроме того, организаторы отмечают, что увеличилась представленность российских вузов в рейтинге. Первое место в обоих рейтингах занял Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ).

Ранее МГУ стал лидером среди российских вузов по представленности в предметных рейтингах Times Higher Education. Вуз вошел в топ-100 лучших вузов мира по естественно-научному направлению и по гуманитарному профилю.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.