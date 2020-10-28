МГУ стал лидером среди российских вузов в международном рейтинге

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) стал лидером среди российских вузов по представленности в предметных рейтингах Times Higher Education. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий, передает РИА Новости в среду, 28 октября.

«Несомненно, это заслуга классического фундаментального образования МГУ. Мы в топ-100 лучших вузов мира по естественно-научному [направлению] "Физические науки" (81-е место) и по гуманитарному профилю "Искусство и гуманитарные науки" (72-е место)», — отметил Садовничий.

В пресс-службе МГУ добавили, что вуз также вошел в топ-200 по таким направлениям, как «Компьютерные науки», «Бизнес и экономика», «Образование» и «Науки о жизни».

Ранее МГУ занял 93-е место в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU). Мировой рейтинг возглавил Гарвардский университет. За ним следуют Стэнфордский и Кембриджский университеты.