В России предложили создать ясли-сады при вузах, услугами которых могли бы пользоваться студенты с детьми. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет RT.

В своем обращении на имя главы Минобрнауки парламентарий отметил, что рождение детей ставит в затруднительное положение большинство студентов.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения», — говорится в тексте обращения. Возможность пользования яслями Сухарев хочет предоставить как студентам-бюджетникам, так и контрактникам.

Инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. В своем Instagram она написала, что необходимо «достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении».

Ранее уже предлагалось открыть в вузах и колледжах детские комнаты. В них женщины смогут оставлять своих детей на время занятий. Согласно ожиданиям чиновников, до 2024 года сделать это бесплатно смогут до 250 тысяч россиянок. По мнению экспертов, открытие детских комнат в вузах могло бы стать большим подспорьем для молодых мам.