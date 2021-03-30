Второе высшее творческое образование предложили сделать бесплатным в России

Инициатива о бесплатном втором высшем образовании для некоторых творческих профессий была одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом «Интерфаксу» сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, список программ бесплатного второго высшего образования будет утверждать правительство. Какие именно профессии могут в него войти, он не уточнил.

Собеседник агентства отметил, что законопроект нацелен на граждан, которые со временем решат поменять специальность и профессионально заняться творчеством. Сейчас для этого им придется поступать на коммерческое отделение, так как бесплатно можно получить только первое высшее.

Проект закона разработан для исполнения поручения президента Владимира Путина после его встречи с мастерами и учащимися ВГИКа в октябре 2019 года.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил, что число бюджетных мест в вузах увеличится на десять процентов по сравнению с предыдущим годом. Большая их часть будет распределена по регионам. Программа распланирована до 2030 года.

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