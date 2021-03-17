В российских вузах увеличилось количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в вузах в 2021 году увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2020 годом, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова передает «Интерфакс».

«Таким образом, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе», — уточнил он. В этом году из школ выпускается 697 тысяч человек, при этом всего распределяется 542 тысяч бюджетных мест, добавил министр.

По словам Фалькова, увеличение бюджетных мест распланировано до 2030 года, большая часть из них будет распределена по регионам.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Фалькова закрепить в законе статус молодых ученых. По словам Путина, в особой поддержке со стороны государства нуждаются начинающие исследователи, поскольку они делают первые шаги в науке.