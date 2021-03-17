Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного потока-2»
В проблемах газификации России обвинили Северный Кавказ
Кремль успокоил россиян по поводу цен на топливо
Оценена вероятность рождения ребенка с антителами к коронавирусу
В УЕФА прокомментировали отказ российских арбитров преклонить колени
Шойгу оценил идею создания Армии Турана
Гордон назвал спикера украинской делегации в ТКГ пророссийским аферистом
Воспитательница пожертвовала пятилетней подопечной свою почку
В США появление Су-57 в Турции назвали кошмаром НАТО
Новости партнеров
Прослушать новость

В российских вузах увеличилось количество бюджетных мест

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Количество бюджетных мест в вузах в 2021 году увеличилось на 10 процентов по сравнению с 2020 годом, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова передает «Интерфакс».

«Таким образом, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе», — уточнил он. В этом году из школ выпускается 697 тысяч человек, при этом всего распределяется 542 тысяч бюджетных мест, добавил министр.

По словам Фалькова, увеличение бюджетных мест распланировано до 2030 года, большая часть из них будет распределена по регионам.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Фалькова закрепить в законе статус молодых ученых. По словам Путина, в особой поддержке со стороны государства нуждаются начинающие исследователи, поскольку они делают первые шаги в науке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых
Глава Минобрнауки назвал сроки возвращения вузов к очному режиму работы
Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля