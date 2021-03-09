Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых

Президент России Владимир Путин поддержал предложение закрепить в законе статус молодых ученых. Об этом сообщает «Российская газета». Подобное предложение внес министр науки и образования Валерий Фальков.

По словам Путина, в особой поддержке со стороны государства нуждаются начинающие исследователи, поскольку они делают первые шаги в науке. Фальков пояснил, что сейчас ни в федеральном, ни в региональном законе нет четкого определения для начинающих ученых, что не позволяет «сфокусировать меры государственной поддержки».

«Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной», — отметил министр.

Ранее 8 февраля Министерство науки и высшего образования России начало проверку после обращения ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной к президенту России Владимиру Путину. В разговоре с президентом она сообщила, что ее зарплата составляет 26 тысяч рублей.

После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом президент.