В Мурманске молодых ученых поддержат дополнительными грантами

В Мурманской области планируют начать выделять дополнительные гранты для молодых ученых и одаренных студентов. Данное решение было принято после встречи губернатора области Андрея Чибиса с региональный министром образования и науки Ольгой Дзюбой, пишет Северпост.ru.

Представители власти посетили ведущие вузы Заполярья. «По итогам встреч важно сформировать комплекс мер поддержки талантливых студентов и молодых ученых, которые работают в университетах», — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что российские вузы смогут внести свои предложения в стандарты формирования городской среды Арктики. Возможность обсудить проблему появится в марте 2021 года, во время специального консорциума. Вузы предложат опыт в разных направлениях: градостроительной деятельности, создании и применении новых технологий, материалов.