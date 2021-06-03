Названы вакансии в Москве с самыми высокими зарплатами

Аналитики проанализировали предложения по работе в Москве и назвали вакансии с самой высокой зарплатой в столице. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», выдержки из него приводит RT.

Одно из самых выгодных предложений — должность замруководителя сети салонов красоты, соискателю предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. У претендента должно быть высшее образование и на похожей должности в сфере он должен был проработать по крайней мере пять лет.

Около 280 тысяч в месяц предлагают помощнику по хозяйству в загородном доме в Московской области. Там же работнику и предстоит жить. Дизайнер-консультант в мебельном салоне может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Столько же — Senior JavaScript Fullstack разработчик в стартапе. Еще на 250 тысяч рублей в месяц ищут техника-керамиста в стоматологическую лабораторию.

В конце мая другой опрос «Работы.ру» показал, что ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы сменить профессию (51 процент), уехать в другой город или страну (40 процентов), отказаться от отпуска (36 процентов) и взять на себя дополнительные обязанности (35 процентов). Каждый десятый респондент не готов к каким-либо действиям ради такой зарплаты, и только 1 процент уже имеет такой доход.

Ранее аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько денег россиянам необходимо для исполнения мечты. 37 процентам опрошенных оказалось нужно для достижения своей цели 5 и более миллионов рублей. По 15 процентов респондентов признались, что им хватит от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно. И только 14 процентов заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.