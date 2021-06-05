Спецпредставитель Путина назвал «гарантированные» направления карьеры

Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантировано в четырех областях: работе с данными, логистике, медицине и туризме. Такие направления назвал спецпредставитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Большие перспективы есть в области работы с данными, отметил он. В ближайшее время появятся десятки новых профессий, в частности специалисты по дата-майнингу, дата-археологи — люди, которые «умеют раскапывать исторические массивы данных», рассказал Песков.

В настоящий момент большой спрос наблюдается на специалистов в области чистки данных. Однако вся эта сфера покажет рост ближайшие 25-30 лет, подчеркнул он. Зарплата хорошего специалиста, по актуальным данным на рынке, по его словам, составляет 300-400 тысяч рублей.

Востребованностью также будут отличаться специалисты в сферах логистики, медицины и туризма. «В первую очередь внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем зеленой повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе», — заключил он.

Ранее аналитики в исследовании HeadHunter раскрыли профессии с наибольшим риском увольнений. Так, лидерами стали сфера продаж и административный персонал.