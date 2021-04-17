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Россиянам дали советы по устройству на новую работу

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один из главных хедхантеров России Алена Владимирская дала россиянам рекомендации по устройству на новую работу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам эксперта, нужно рассказать о поиске как можно большему количеству знакомых. «Не нужно стесняться признать публично, что вы потеряли работу. Чем большему количеству ваших знакомых, бывших коллег, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что ищете работу, тем больше вы увеличите шансы на то, что вас будут приглашать», — заверила Владимирская.

Помимо этого, специалистка посоветовала обратиться к карьерному консультанту. Женщина заверила, что он поможет найти новую работу, исходя из имеющегося опыта и навыков с меньшей затратой времени и средств.

Кроме того, хедхантер призвала самостоятельно оценить свои навыки. «Попробуйте понять, что у вас лучше всего получается, и попробовать из этого "лучше всего получается" сформулировать, возможно, новую профессию. Как ни странно, у многих это работает», — подчеркнула она.

В марте стало известно, что центр «Моя карьера» проведет 100 мероприятий для помощи студентам с работой. На встречах ребятам расскажут об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. В 2020 учебном году уже состоялось 45 мероприятий в поддержку молодежи. Молодых москвичей знакомили с сервисами центра и давали рекомендации по поиску подходящей работы.

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