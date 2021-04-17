Россиянам дали советы по устройству на новую работу

Один из главных хедхантеров России Алена Владимирская дала россиянам рекомендации по устройству на новую работу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам эксперта, нужно рассказать о поиске как можно большему количеству знакомых. «Не нужно стесняться признать публично, что вы потеряли работу. Чем большему количеству ваших знакомых, бывших коллег, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что ищете работу, тем больше вы увеличите шансы на то, что вас будут приглашать», — заверила Владимирская.

Помимо этого, специалистка посоветовала обратиться к карьерному консультанту. Женщина заверила, что он поможет найти новую работу, исходя из имеющегося опыта и навыков с меньшей затратой времени и средств.

Кроме того, хедхантер призвала самостоятельно оценить свои навыки. «Попробуйте понять, что у вас лучше всего получается, и попробовать из этого "лучше всего получается" сформулировать, возможно, новую профессию. Как ни странно, у многих это работает», — подчеркнула она.

В марте стало известно, что центр «Моя карьера» проведет 100 мероприятий для помощи студентам с работой. На встречах ребятам расскажут об актуальных вакансиях, молодежных программах и услугах центра. В 2020 учебном году уже состоялось 45 мероприятий в поддержку молодежи. Молодых москвичей знакомили с сервисами центра и давали рекомендации по поиску подходящей работы.