Раскрыты профессии с наибольшим числом увольнений

В 2020 году женщины увольнялись — как принудительно, так и по собственному желанию — активнее мужчин. Аналитики в исследовании HeadHunter раскрыли профессии с наибольшим риском увольнений, пишет издание «Известия».

Так, число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 миллиона в прошлом году. Больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж, таких резюме на сервисе оказалось как минимум 300 тысяч.

На втором месте по числу увольнений находится женский административный персонал (187 тысяч), на третьем — бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тысяча). В сфере маркетинга, рекламы и PR работы лишились 70 тысяч специалистов-женщин. Кроме того, трудности испытывали и девушки, начинающие свою карьеру — уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тысяч из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже работали в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин — 166 тысяч. Немного меньше уходили работники транспортной отрасли (129 тысяч), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома — 98 тысяч.

При этом административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц. По данным исследования, таких резюме оказалось лишь 92 тысячи, а бухгалтеры и финансисты-мужчины и вовсе увольнялись в восемь раз реже.

В 2020 году, по данным исследования сервиса «Работа.ру», самыми популярными вакансиями, которые россияне чаще всего искали в интернете, стали вакансии уборщиц, охранников и водителей. Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец. Также жители России многократно искали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков.