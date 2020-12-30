Названы самые популярные вакансии в 2020 году в России

Самыми популярными вакансиями, которые россияне чаще всего искали в интернете, стали вакансии уборщиц, охранников и водителей. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

«Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец. Также жители России многократно искали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков», — говорится в исследовании. Замыкают топ-10 самых популярных запросов вакансии администраторов и курьеров.

Кроме того, без указания конкретного вида деятельности самыми популярными запросами стали «Подработка», «Работа для женщин», «Работа на складах» и «Работа для студентов». Часто интересовались и вакансиями для работы на дому, на производстве, в сфере транспорта и строительства. Девятое и десятое место в этом рейтинге заняли запросы «Работа с проживанием» и «Работа с ежедневной оплатой».

Всего проанализировано более 290 миллионов пользовательских запросов.

Ранее было названо среднее время поиска работы в России. В сентябре 2020 года оно составило 6,5 месяца. Часть россиян была уволена или сокращена из-за пандемии, часть отправили в неоплачиваемый отпуск, а кто-то уже отчаялся в поиске работы, не находя подходящих вакансий.