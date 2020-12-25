Переход на удаленку увеличил продолжительность сна и рабочее время россиян

Россияне отметили увеличение числа рабочих часов после перехода на удаленный режим. Об этом говорится в исследовании МТС на сайте Adindex.

Причиной этого стало то, что домашний офис оказал влияние на активность: работники стали медленнее приступать к задачам после пробуждения, сократили обеденный перерыв и начали доделывать работу после завершения трудового дня. Подсчитано, что в среднем сотрудники начали уделять работе до 10 часов.

Однако, также увеличилось и время, которое работающие удаленно стали тратить на сон. Так, москвичи на удаленке стали раньше ложиться и спать почти на час дольше — 7 часов 25 минут.

21 декабря аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберИндекс» https://lenta.ru/news/2020/12/21/dolgo/, по которому россияне продолжат работать удаленно не только в течение 2021 года, но и в последующие годы. Так, за год число вакансий, предполагающих возможность работать дистанционно, увеличилось на 44 процента по сравнению с 2019-м, и этот тренд после некоторых трансформаций сохранится.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что при наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Однако в таком случае компания должна будет обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод работника на удаленную работу при этом не является основанием для снижения зарплаты. В случае болезни находящийся на удаленке работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.