Названо число российских студентов на удаленке

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков назвал число российских студентов, которые обучаются дистанционно, в интервью с Наилей Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

По информации Фалькова, на данный момент на удаленке обучаются 64 процента студентов — около трех миллионов человек. При этом более 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях вузов. «Несмотря на сложную ситуацию, нам в целом удается контролировать [ее]», — заключил он.

В начале декабря заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщал, что дистанционно обучаются около 55 процентов студентов в России. До этого Минобрнауки отказалось отменять зимнюю сессию в российских вузах из-за коронавируса.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Образование», который, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.