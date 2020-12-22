Назван самый востребованный у иностранцев российский вуз

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) назван самым востребованным у иностранцев российским вузов по итогам приемной кампании 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам собеседницы агентства, СПбГУ третий раз подряд занял первое место в этом рейтинге. Информация основана на данных о количестве поданных заявлений на поступление. В 2020 году вуз выбрали 16,6 тысячи абитуриентов из других стран.

Вторым по востребованности у иностранцев стал Российский университет дружбы народов (РУДН) — туда поступило более 13,9 тысячи заявок. На третьем месте оказался Казанский (Приволжский) федеральный университет — более 10,9 тысячи заявлений на поступление от иностранцев.

Наиболее востребованными направлениями у иностранных абитуриентов в СПбГУ стали «клиническая медицина», «экономика и управление», «информатика и вычислительная техника».

Ранее стало известно, что Россия оказалась одной из самых привлекательных стран для иностранных студентов. Об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков. Он отметил, что российские вузы ежегодно открывают набор на бюджетные отделения примерно для 15 тысяч иностранцев — для этого созданы специальные правительственные квоты.