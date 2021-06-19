Россияне назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья

Россияне хотели бы зарабатывать 131,6 тысячи рублей. Такую среднюю сумму назвали участники опроса сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит RT.

Уточняется, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.

При этом женщины оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины. На пять баллов этот уровень оценили по 14 процентов представителей обоих полов, а на «четверку» — 24 процента женщин и 18 процентов мужчин.

Большая часть респондентов сочли свой уровень счастья средним: 33 процента россиянок и 32 процента россиян. При этом совсем несчастными себя ощущают 20 процентов мужчин и 14 процентов женщин.

Всего в исследовании приняли участие пять тысяч человек.

В марте жители страны заявляли о желании получать 107 тысяч ежемесячно. Отмечалось, что зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. При этом запросы жителей разных регионов также различались.