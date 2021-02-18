Россиянки раскрыли желаемую зарплату мужчин: большинство женщин считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Это следует из опроса банка «Открытие», результаты которого приводит ТАСС.

Такую сумму для «содержания семьи» назвали 45 процентов опрошенных женщин, с ними согласились 48 процентов мужчин.

Зарплату 40-80 тысяч рублей в месяц назвали комфортной 30 процентов женщин и 24 процента мужчин. Однако часть респондентов (16 процентов женщин и 17 мужчин) считают, что для содержания семьи мужчина должен зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Еще 6 процентов женщин и 8 процентов мужчин назвали более высокую сумму — 300-500 тысяч рублей ежемесячно.

Также большинство женщин (56 процентов) считает, что мужчина должен зарабатывать в семье больше, потому что он «кормилец». С таким мнением согласились 42 процента мужчин. За совместный бюджет высказались 16 процентов женщин и 14 процентов мужчин. Еще 28 процентов женщин и 43 процента мужчин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

Опрос был проведен банком «Открытие» 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее эксперты в сфере недвижимости назвали необходимый размер зарплаты, при которой можно приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру почти во всех российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Оказалось, что для покупки будет достаточно получать сто тысяч рублей в месяц. Потенциальным владельцам, которые оформляют кредит на жилье, придется отдавать за него около 30 тысяч рублей в месяц.