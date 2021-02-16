Россияне назвали причины недовольства начальством

Около 67 процентов россиян оказались довольны своими трудовыми отношениями с начальством. Однако треть опрошенных отметили, что их не устраивает общение с руководством. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Среди причин недовольства респонденты назвали манипуляцию со стороны начальства, такой ответ дали 36 процентов опрошенных. Россияне сталкивались с угрозами понижения зарплаты, увольнения или увеличения объемов работы. Около 29 процентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом.

Еще четверть участников опроса недовольны личными качествами руководителей, а 24 процента рассказали, что вышестоящие коллеги проявляют агрессию по отношению к подчиненным. Не устраивают звонки и сообщения в нерабочее время еще 18 процентов участников опроса. Около 15 процентов пожаловались на нежелание начальства их повышать, а 7 — на сплетни, распространяемые руководителем.

Ранее россияне назвали главные факторы, которые, по их мнению, способствуют карьерному росту. Большинство (46 процентов) назвали опыт работы в профессии, на втором месте оказались трудолюбие и усердие (множественный выбор). Еще 40 процентов респондентов назвали в качестве важного фактора хорошие отношения с начальством, а 37 процентов считают значимым для карьерного роста уровень компетенции.