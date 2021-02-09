Россияне назвали главные факторы для карьерного роста

Россияне озвучили главные факторы, которые, по их мнению, способствуют карьерному росту. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» в партнерстве со Сбером, выдержки из него приводит ТАСС.

Для большинства (46 процентов) определяющим фактором для продвижения в карьере является опыт работы в профессии, на втором месте оказались трудолюбие и усердие (множественный выбор). Еще 40 процентов респондентов назвали в качестве важного фактора хорошие отношения с начальством, в то время как 37 процентов считают значимым для карьерного роста уровень компетенции.

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Каждый пятый (21 процент) считает, что важным фактором является наличие профильного образования. Исследование проводилось в феврале текущего года во всех округах России. В нем приняли участие более трех тысяч человек старше 18 лет.

В конце января стало известно какой россияне хотели бы видеть работу мечты. Наиболее привлекательной большинство респондентов назвали работу в международной компании (63 процента), при этом текущим местом работы такие компании являются только для 46 процентов опрошенных. Далее по степени привлекательности следуют работа в российской частной компании (26 процентов), государственной бизнес-компании (8 процентов) и в российских госструктурах (3 процента).

Ранее в январе сервис «Работа.ру» провел опрос, который показал, что большинство россиян (80 процентов) сталкивались с ложью в вакансиях работодателей. Наибольшее количество неправдивой информации касалось уровня заработной платы — это отметили 55 процентов респондентов.