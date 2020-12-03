Названы российские регионы с самыми сильными задержками зарплат

Россияне назвали регионы, где сейчас сильнее всего задерживают зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru, передает РБК. Острее всего проблема стоит в Башкирии (деньги за работу своевременно получали только 64 процента респондентов), Омской области (65 процентов) и в Ставропольском крае (66 процентов).

В целом большинство респондентов (71 процент) с задержками зарплат не сталкивались. Наименьшие трудности в этом плане испытывали жители Тюменской области (82 процента), а также Пермского края и Томской области (по 78 процентов). При этом достойным свой заработок считают только 33 процента опрошенных, а широкие возможности для карьерного роста видит только один процент. Опрос проводился с 12 по 19 ноября среди 5806 соискателей.

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Результаты недавнего опроса сервиса SuperJob показали, что доля российских компаний, которые в ближайшее время собираются повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам, оказалась минимальной за четыре года. Сейчас на это готова пойти каждая пятая компания (21 процент). Это касается в основном фирм из производственной и строительной сфер, медицинских организаций, IT-компаний или госучреждений, где заработок зависит от минимального размера оплаты труда.

В свою очередь эксперты экономического университета имени Плеханова заключили, что россияне за время пандемии недополучили порядка 1,3 триллиона рублей из-за серых зарплат. В основном это относится к работникам торговли, недвижимости и ресторанного бизнеса — всех тех сфер, по которым сильнее всего ударили введенные весной ограничения. Кроме того, граждане стали активнее брать кредиты «до зарплаты». Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей.