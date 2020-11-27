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Доля планирующих повысить зарплаты российских компаний оказалась минимальной

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Доля российских компаний, которые в ближайшее время собираются повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам, оказалась минимальной за четыре года. На такие меры готова пойти только каждая пятая фирма (21 процент), свидетельствуют данные опроса SuperJob. Как уточняет РБК, за последнее десятилетие эта доля была ниже только в 2016 году — тогда их было 15 процентов.

Компании, которые планируют повысить зарплаты или недавно делали это, — в основном из производственной и строительной сфер, медицинские организации, IT-компании или госучреждения, где заработок зависит от минимального размера оплаты труда. Опрос проводился в ноябре среди представителей 1000 компаний (менеджеров по персоналу, представителей кадровых служб) во всех федеральных округах страны.

В середине ноября Superjob провел еще один опрос, и он показал, что большинство работодателей не стали снижать зарплату во время пандемии коронавируса. Но около 20 процентов работодателей пересмотрели зарплатную политику. Наиболее частое решение — сокращение или изменение переменной части оклада.

В свою очередь эксперты экономического университета имени Плеханова заключили, что россияне за время пандемии недополучили порядка 1,3 триллиона рублей из-за серых зарплат. В основном это относится к работникам торговли, недвижимости и ресторанного бизнеса — всех тех сфер, по которым сильнее всего ударили введенные весной ограничения.

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