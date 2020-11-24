Назван лучший работодатель России

Крупнейшая IT-компания России «Яндекс» названа лучшим работодателем страны 2020 года. За год она значительно улучшила позиции, переместившись с четвертой на первую строчку. Рейтинг составлен журналом Forbes.

Как отметило издание, сотрудники компании получают высокие зарплаты, а в штаб-квартире «Яндекса» в деловом квартале «Красная роза» работникам обеспечен доступ ко всем необходимым бытовым услугам, от душевых до химчисток. На второе место рейтинга издание поместило алмазодобывающее предприятие «Алроса» (в 2019 году оно было на седьмой строчке). Тройку лидеров замкнул «Тинькофф», который годом ранее был 25-м.

В топ-10 журнал также включил нефтехимическую компанию «Сибур», «Газпромбанк», производителя парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии Splat, банки ВТБ и Сбербанк, оператора связи МТС и крупнейшего российского золотодобытчика — компанию «Полюс». В общей сложности в рейтинг лучших работодателей страны вошли 50 компаний.

Ранее Forbes назвал самую успешную иностранную компанию в России. По мнению журнала, ею является «Рено Россия», чья выручка в 2019 году составила 435,5 миллиарда рублей. За год компания поднялась в рейтинге с 16-го на 1-е место.