Россиянам не стали снижать зарплату во время коронавируса

Большинство работодателей не стали снижать зарплату во время пандемии коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом поиска работы Superjob, выдержки из которого приводит ТАСС. Таким образом, большей части россиян удалось сохранить основной доход.

53 процента опрошенных работодателей не снижали расходы на персонал на время первой волны пандемии. Наибольшая доля таких компаний отмечена в наименее пострадавших отраслях. В сфере IT она составляет 75 процентов.

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Около 20 процентов работодателей пересмотрели зарплатную политику. Наиболее частое решение — сокращение или изменение переменной части оклада. Особенно часто — в 23 процентах случаев — так поступали компании в сфере продаж.

15 процентов респондентов в качестве меры оптимизации издержек ввели на время первой волны коронавируса неполный рабочий день или неделю. Еще 14 процентов рекомендовали сотрудникам уйти в неоплачиваемый отпуск.

В восьми процентах опрошенных компаний был введен режим простоя. Чаще всего — в 13 процентах случаев — это касалось предприятий с численностью персонала от 100 до 1000 человек.

Предыдущее исследование сервиса выявило, что большинство российских работодателей в период пандемии сократили льготы для сотрудников или вовсе отказались от них. Так поступили 44 процента опрошенных, 35 процентов не предоставляли льгот и прежде.