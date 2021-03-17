Россияне назвали желаемую зарплату

Россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы назвали желаемый заработок в размере 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысяч рублей.

«Более низкие зарплатные ожидания в период снятия ограничительных мер связаны с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент. По мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний зарплатные ожидания кандидатов также начали расти», — заявил коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий.

Согласно прошлому исследованию «Работа.ру», наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий (60 процентов), в ресторанах и кафе (52 процента), а также в медицине (50 процентов).

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал официальный уровень бедности в стране заниженным как минимум в два раза. По его мнению, бедность достигла уже крайних размеров. Депутат считает, что бедными можно назвать 40 процентов россиян.