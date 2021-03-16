Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

Cамую высокую зарплату в российских регионах предлагают руководителю филиала в Казани и менеджеру по проектным продажам в Краснодаре — 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Superjob.

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Также в Краснодаре разработчику «1С» готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц. В Волгограде стоматолог-терапевт может получать 200 тысяч рублей, а руководитель пищевого производства в том же регионе — 120-150 тысяч. В Екатеринбурге одну из самых высоких зарплат (150-170 тысяч) предлагают руководителю финансовой службы, в Нижнем Новгороде на такой же заработок может рассчитывать программист «1С».

Руководителю отдела разработки «1С» в Самаре готовы платить от 160 тысяч рублей в месяц, региональному менеджеру по работе с ключевыми клиентами — 118 тысяч. В Москве самой высокооплачиваемой вакансией названа позиция коммерческого директора по направлению «Робототехника» (500-600 тысяч рублей), а в Санкт-Петербурге — ведущий программист «1С» (от 200 до 250 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что почти четверти (23 процента) россиян при увольнении не хватит денег на неделю. Каждый пятый участник опроса (20 процентов) рассказал, что может позволить себе искать работу две недели прежде чем начнет испытывать финансовые трудности. Еще 15 процентов отметили, что накопленных денег им хватит на полтора месяца без работы.