Россияне рассказали о нехватке денег на неделю при увольнении

Почти четверти (23 процента) россиян при увольнении не хватит денег на неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования HeadHunter.

Каждый пятый участник опроса (20 процентов) рассказал, что может позволить себе искать работу две недели прежде чем начнет испытывать финансовые трудности. Еще 15 процентов отметили, что накопленных денег им хватит на полтора месяца без работы, а 11 процентов смогут прожить без работы три месяца. И только 3 процента респондентов признались, что не будут испытывать финансовые трудности в случае безработицы. Опрос проводился с 22 февраля по 10 марта, в нем приняли участие 5,5 тысячи соискателей.

Материалы по теме Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Ранее в марте стало известно, что большинство россиян (63 процента) заявили о готовности сменить текущее место работы. Чаще всего своими обязанностями недовольны представители сферы охраны (69 процентов), торговли (68 процентов) и транспорта (68 процентов). Наименьшая доля сотрудников, желающих сменить место работы, наблюдается в сфере IT.

Что касается сложностей с поиском работы, то 48 процентам оказалось непросто найти подходящую вакансию, еще 40 процентов опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя. Еще четверть опрошенных испытывает трудности с составлением резюме, 18 процентов — с выполнением тестового задания, а каждый десятый — с подготовкой сопроводительного письма.