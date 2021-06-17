Названы самые высокооплачиваемые профессии России

Профессия технического директора в сфере IT является одной из самых высокооплачиваемых в России. Специалисту данного профиля работодатели готовы предложить в среднем 183 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Согласно полученным данным, технический директор может зарабатывать от 135 до 327 тысяч рублей в месяц. В обязанности данного специалиста обычно входят контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и внедрение нового ПО.

Второе место по величине средней заработной платы заняли Go-разработчики, которые отвечают за разработку приложений на языке программирования, созданном в рамках компании Google. Им готовы платить около 165 тысяч рублей в месяц. На третьем месте же расположились продакт-менеджеры, то есть специалисты, отвечающие за формирование стратегии развития продукта и его продвижение: средняя зарплата в данной сфере составляет примерно 156 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали россиянам три профессии, которые станут самыми востребованными в России в ближайшие десять лет. По мнению специалистов, это должности медиаменеджера, коуча и молекулярного диетолога.