Названа самая востребованная новая профессия

Список самых востребованных новых профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

В отчете сервиса говорится, что спрос на таких за время пандемии вырос в пять раз, а интерес к специалистам терапевтического и педиатрического профиля — почти в десять раз. Сегодня им предлагают до 130 тысяч рублей в месяц.

При этом, во всем мире наметился новый тренд: заметно вырос спрос на специалистов в сфере экологии, а также навигации, робототехники и строительства в условиях Арктики.

Стабильно востребованными остаются и относительно новые профессии пилота дронов, специалиста по кибербезопасности, инженера 3D-печати и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы

Ранее сервис по поиску работы Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах за июнь. Среди лидеров — должность IT-архитектора в Москве: соискателям с шестилетним стажем предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.