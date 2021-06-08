Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах за июнь. Одну из самых высоких зарплат — до 300 тысяч рублей в месяц — предлагают IT-архитектору в Москве с шестилетним стажем, сообщает РИА Новости.

DevOps-инженер в Санкт-Петербурге может рассчитывать на 250 тысяч рублей в месяц при удаленном режиме работы. В Самаре открыта ставка middle/senior PHP Backend программиста с окладом 200 тысяч рублей. В Красноярске ведущему программисту «1С» предлагают от 180 тысяч рублей, а в Новосибирске и Перми кандидатам на эту должность готовы платить 180-200 тысяч рублей и 140 тысяч рублей соответственно. В Краснодаре разработчик-консультант «1С» может получать от 120 тысяч рублей.

В топ-5 самых высокооплачиваемых позиций также входят вакансии врачей. В Красноярске заместителю главного врача и врачу-стоматологу-ортодонту готовы заплатить 147-150 тысяч рублей и от 100 тысяч рублей. В Краснодаре врачу-неврологу готовы платить от 90 тысяч в месяц.

В Екатеринбурге больше ценят строителей: руководитель проекта в строительную компанию может рассчитывать на 120-150 тысяч рублей в месяц. В Казани ищут менеджера по развитию BIM-технологий с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде самой высокооплачиваемой в июне стала вакансия менеджера по развитию бизнеса — кандидатам предлагают от 120 тысяч рублей в месяц.

В Волгограде водитель-экспедитор категории Е может рассчитывать на 130 тысяч рублей в месяц, а руководитель отдела продаж в Ростове — на зарплату от 150 тысяч в месяц.

Ранее россиянам рассказали о самых необычных вакансиях июня. Список возглавили мангальщик, чайный бармен и оклейщик поролона.