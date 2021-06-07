Названы самые необычные вакансии июня

Мангальщик, чайный бармен и оклейщик поролона названы одними из самых необычных вакансий июня, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Специалисты проанализировали 200 тысяч вакансий, опубликованных в текущем месяце, и выбрали наиболее интересные из них.

Например, в Москве понадобился специалист-мангальщик с опытом работы не менее полугода. В его обязанности входит приготовление мяса и рыбы на мангале, следование стандартам и правилам компании, а также поддержание ассортимента горячего меню. При этом работодатель предоставляет обучение, скидки на ассортимент магазина и льготное питание.

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Оклейщика поролона начала искать в Санкт-Петербурге фабрика мягкой мебели. На этой должности сотруднику придется оклеивать материалом каркасы мебели, выполнять производственные нормы и поддерживать чистоту на рабочем месте.

А на швейное предприятие в Москве, выпускающее трикотажные изделия, понадобился кеттельщик — портной более узкого профиля. От кандидата на должность требуют опыт работы от года и аккуратность, а заниматься он будет сборкой трикотажных изделий.

Строительная компания в Воронеже занялась поиском вентиляционщика, который станет изготавливать и монтировать вентиляционные системы и системы дымоудаления. Кроме того, в Петербурге потребовался дезинфектор, готовый к командировкам. Вакансию чайного бармена разместили в Москве, а в Краснодаре объявили поиск аэродизайнера.

Ранее россиянам назвали необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Самым высокооплачиваемым неординарным предложением стал холодильщик в Москве: для такой работы указана ежемесячная зарплата от 175 тысяч рублей.