Названы лучшие вузы России

МГУ имени М. В. Ломоносова и МФТИ и НИЯУ «МИФИ» возглавили рейтинг лучших российских вузов по версии агентства RAEX, сообщает ТАСС .

В топ-5 попали также Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики».

МГУ лидирует по всем трем группам критериев рейтинга: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность. За ним следуют МФТИ, который получил высокую оценку за качество образования и научную деятельность; НИЯУ «МИФИ» — за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ — за качество образования и НИУ «ВШЭ» — за востребованность выпускников у работодателей,

При этом, сообщает ТАСС, за прошедший год первая «пятерка» вузов не поменялась: все они сохранили те же позиции, что в 2020 году.

Всего в рейтинг вошли университеты из 31 региона России. Лидером по количеству участников стала Москва: в столице расположены 32 вуза из первой сотни. Еще 11 университетов находятся в Санкт-Петербурге, по пять в Московской и Томской областях и четыре — в республике Татарстан.