В Минпросвещения прояснили вопрос о создании цифровых портфолио школьников

Глава департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Павел Кузьмин прояснил вопрос о создании цифровых портфолио для школьников. По его словам, ведомство не планирует этого делать. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется», — заявил Кузьмин в эфире телеканала «Россия-24». Он пояснил, что вести такое портфолио в цифровом виде или накапливать дипломы о достижениях ребенка — дело семьи.

По словам Кузьмина, речь идет «о сервисе оцифровки тех результатов, которые есть у наших ребят». По его словам, при перемене школы, переезде в другой регион или поступлении в вуз «было бы удобно иметь подборку всех достижений ребенка, а мы сейчас говорим о позитивных результатах, <...> в цифровом виде». Поэтому, подчеркнул Кузьмин, речь идет о создании удобного для семьи сервиса, в котором бы фиксировались результаты учащихся.

Ранее во вторник, 8 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпросвещения намерено создать российским школьникам цифровое портфолио, в котором будут фиксироваться все достижения ученика и которое станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды. По данным издания, эксперимент по работе с ним будет проводиться до конца 2022 года. В профиле будут содержаться сведения, необходимые в рамках образовательного процесса. Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.