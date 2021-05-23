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В России появится школьный учебник по налогам

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Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на форуме «Новое знание» заявил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет узнать детям, как устроена налоговая система в России, сообщает ТАСС.

Участница форума задала вопрос Егорову, в каких источниках информации школьникам и студентам нужно искать актуальные данные о налогах. Глава ФНС на это ответил, что ведомство работает над книгой, которая выйдет в печать в скором времени. Ее электронная версия также появится в Сети.

В пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для учеников старшей школы — 10-11-х классов, которые уже выбрали направление для дальнейшего обучения. «В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее президента России Владимира Путина удивило содержание российских учебников истории, о чем он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. После критики учебных пособий Минпросвещения устроило проверку изданий. По ее итогам со следующего года ведомство запланировало заменить возмутившие Путина учебники по истории в колледжах, поскольку в них слабо отражены события Сталинградской битвы.

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