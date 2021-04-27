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Автор раскритикованного Путиным учебника назвал претензии беспочвенными

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Претензии относительно того, что учебник «История. Россия и мир» для выпускных классов достаточно слабо описывает события Сталинградской битвы, являются беспочвенными. Об этом в беседе с РБК сообщил один из авторов пособия, доктор исторических наук Василий Рогожкин.

По словам ученого, данное издание посвящено обозрению мировых событий и российской истории на их фоне. В связи с этим составители пособия отдавали себе отчет в том, какой контент следует произвести и какие позиции необходимо соблюсти, в частности по Второй мировой войне и Великой Отечественной войне.

«На мой взгляд, претензии беспочвенны (...). Мы прекрасно осознавали, какой контент мы создаем и как нужно показывать роль Советского Союза в войне», — пояснил Рогожкин.

Автор уточнил, что учебник содержит достаточно информации о Сталинградской битве, а данные о событии отражены в двух параграфах пособия, дополнительном документе, фотографиях, цветной вклейке и сравнительной таблице военных действий и сил.

Ранее доктор исторических наук Олег Волобуев, под редакцией которого выпущен учебник, пояснил, что его пособие, раскритикованное президентом Владимиром Путиным, предназначено для повторения, а не изучения материала с нуля. Из-за сжатого изложения в нем отсутствуют некоторые факты, поэтому для первичного изучения истории предусмотрен другой учебник — История России. Предполагается, что именно его учащиеся школ должны проходить по программе в первую очередь.

21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин удивился содержанию некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, где школьников знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не упоминают Сталинградскую битву.

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