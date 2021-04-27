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Минпросвещения заменит возмутившие Путина учебники по истории

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Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

Минпросвещения России запланировало со следующего года заменить возмутившие президента Владимира Путина учебники по истории в колледжах, поскольку в них слабо отражены события Сталинградской битвы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Его цитирует ТАСС во вторник, 27 апреля.

По словам Кравцова, министерство уже подготовило пакет нормативных поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» для усиления контроля качества учебников.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — отметил министр.

Ранее 27 апреля автор учебника по истории профессор Олег Волобуев заявил, что его учебник, который ранее раскритиковал Путин, предусмотрен для повторения, а не изучения материала, и из-за краткости в нем отсутствуют некоторые факты.

21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин выразил свое удивление касательно содержания некоторых российских учебников по истории. В частности, он упомянул, что видел учебник, в котором не было ни слова про Сталинградскую битву, что его возмутило.

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