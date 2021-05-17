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В Минпросвещения высказались о досрочном завершении учебы из-за COVID-19

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Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

Заместитель министра просвещения России Денис Грибов заявил, что досрочного завершение учебы из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока такого не планируется. Тем более осталось всего две недели до конца учебного года», — высказался Грибов.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжает свой рост и на сегодняшний момент составляет 1,09, что является максимумом с 30 ноября 2020 года.

13 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ученики девятых и одиннадцатых классов будут сдавать итоговые экзамены в очном формате, при этом учебные заведения обяжут соблюдать все санитарные меры.

Согласно официальным данным, по состоянию на 17 мая в России выявлено чуть менее пяти миллионов случаев заражения коронавирусом. За последний день выявлено 9328 случаев.

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