Стал известен формат проведения школьных экзаменов в России

Ученики девятых и одиннадцатых классов будут сдавать итоговые экзамены в очном формате, при этом учебные заведения обяжут соблюдать все санитарные меры. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что пункты проведения экзаменов уже подготовлены. По его словам, как и в прошлом году, в школах готовы соблюдать меры повышенной санитарной безопасности.

«Будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий», — сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.