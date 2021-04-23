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Утверждено расписание ОГЭ-2021

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в России. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экзамены пройдут с 24 мая по 2 июля. Первые два дня займет аттестация по русскому языку, математика назначена на 27 и 28 мая. Резервными днями для сдачи станут 8, 16 и 30 июня, 2 июля. Дополнительный период запланирован 3-15 сентября.

22 апреля стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля. 28 и 29 июня, 2 июля будут резервными днями. Аттестации по учебным предметам начнутся в 10:00 по местному времени.

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