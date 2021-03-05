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Рособрнадзор оценил будущее ЕГЭ в России к 2030 году

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В России вряд ли полностью откажутся от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) к 2030 году, но он изменится в связи с цифровизацией. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшем будущем экзамен будет приобретать новые формы. «Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в России», — сказал он.

Музаев отметил, что в течение пяти-десяти лет появится возможность объективно оценивать и знания, и таланты детей, начиная с 4 класса. Сейчас прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при зачислении в университеты. Например, для каждого ребенка может появиться «цифровая копилка» с его достижениями, эти данные можно будет использовать при поступлении в вуз.

Решение о необходимости оставить ЕГЭ только для поступающих в высшие учебные заведения должно принять экспертное сообщество, считает глава Рособрнадзора. При этом в прошлом году около десяти процентов школьников отказались от экзаменов. Это говорит о том, что не всем выпускникам нужен ЕГЭ для получения высшего образования.

В феврале начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский говорил, что ЕГЭ может трансформироваться, если появится такой запрос в обществе и изменятся внешние требования.

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