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Названо условие для трансформации ЕГЭ

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна, если изменятся внешние требования и запросы общества. Такое условие назвал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает ТАСС.

По словам Круглинского, ЕГЭ обеспечивает объективную и независимую оценку знаний обучающихся. Он отметил, что экзамен получил хорошие отзывы международных экспертов.

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора напомнил, что за годы существования в ЕГЭ уже вносились различные изменения: была исключена тестовая часть, увеличено количество творческих заданий, введена устная часть в экзамен по иностранным языкам, в качестве допуска к экзамену введено итоговое сочинение. Кроме того, в процессе совершенствования экзамена усиливается научная и ориентированная на практику составляющая заданий.

Ранее Круглинский заявил, что российские школьники могут принять решение о сдаче ЕГЭ до середины мая. В 2021 году он нужен только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы. Минпросвещения также отменило ЕГЭ по математике базового уровня — его выбирают выпускники, поступающие по гуманитарным направлениям либо не подающие документы в вуз.

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